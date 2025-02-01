Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал CTVNews, накануне, 31 января, от нового главы Белого дома Дональда Трампа прозвучало заявление — Вашингтон намерен ввести пошлины на товары, которые поступают в США из стран-членов Европейского Союза.

Исходя из слов Трампа, Брюссель якобы ужасно обращался с Соединенными Штатами. В частности, Евросоюз отказывался приобретать американские автомобили и агропродукцию.

Новый глава Белого дома подчеркнул — государства Евросоюза, «по сути», почти ничего не покупают у США, и потому сформировался «огромный дефицит» с Европой. Таким образом, Вашингтон вынужден совершить «что-то очень существенное в отношении ЕС».

По мнению Трампа, подобные контрмеры должно способствовать исправлению вышеописанного дефицита в США, урегулировав дисбаланс, что, по факту, означает начало торговой войны с Европой.

Ранее наш информационный портал писал о том, что завышенные требования Трампа к ЕС саботируют заявленную цель относительно завершения войны в Украине.