Обозреватель отдела европейских дел американского издания The Washington Post Ли Хокстедер пишет, что глава Белого дома не хочет увеличить военную помощь Украине и не хочет ее членства в НАТО. Контроль за возможным прекращением огня и обеспечение безопасности страны, без чего перемирие с РФ будет бессмысленным, Трамп считает проблемой европейцев.

Немецкий аналитик по вопросам безопасности Ян Техау отмечает, что с одной стороны это справедливо, так как в Европе видят угрозу российского вторжения, с другой – президент США «не связывает концы с концами» и саботирует собственную цель по завершению войны в Украине, пишет «НБН».

Хокстедер отмечает, что американский лидер справедливо призывает ЕС увеличить расходы на оборону и брать больше ответственности за безопасность региона. Однако на данный момент его требования к союзникам в Европе являются завышенными.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украине для сдерживания новых нападений ВС РФ понадобится 200 000 миротворцев. Такое количество сил европейцы сейчас собрать не смогут, поскольку этот шаг приведет к серьезной нагрузки на страны.

Обозреватель WP утверждает, что члены ЕС не могут самостоятельно закончить российско-украинскую войну, а США не остановят агрессию РФ без европейских войск. Однако, вместо того, чтобы сотрудничать с Европой, Трамп делает в ее адрес агрессивные заявления.

У главы Белого дома есть и другой сценарий – он может просто бросить Украину. В таком случае она превратится для него в Афганистан, что будет свидетельством слабости Америки для Китая и других ее противников.

Как сообщалось, в Кремле ответили, был ли у Путина разговор с Трампом, как писали СМИ.