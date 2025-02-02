Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства Reuters, в Министерстве финансов и торговли КНР раскритиковали введение текущей администрацией Белого дома 10-процентной пошлины на импортирование китайских товаров в США.

Как стало известно, Пекин намерен обжаловать вышеописанное решение, подав жалобу во Всемирную торговую организацию, и приняв ряд неуказанных «контрмер» в ответ на тарификацию, которая вступит в силу со вторника, 4 февраля.

Кроме того, в Минфине Китая заявили — такие шаги Трампа критично нарушают правила международной торговли, одновременно призвав Вашингтон перейти к откровенному диалогу и укреплению сотрудничества.

При этом, наиболее острый протест китайских властей затрагивал тематику фентанила, поскольку Трамп повторил риторику предыдущего президента Соединенных Штатов Джозеф Байдена, призывавшего Пекин разрушить цепочку поставок химических веществ-прекурсоров (изготовляются в КНР, и ввозятся в США), необходимых для производства препарата.

В частности, финансовое ведомство Китая уверено, что фентанил является исключительно «проблемой Америки», поскольку Пекин осуществил «широкое антинаркотическое сотрудничество с Соединенными Штатами», якобы достигнув «значительных результатов».

Ранее мы писали о том, что Трамп анонсировал введение пошлины на продукцию, поставляемую ЕС.