Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ГУ Нацполиции в Черновецкой области, правоохранители пригласили нарушителя в областной ТЦК/СП для уточнения военно-учетных данных, на что мужчина дал согласие.

В соответствии с предварительной информацией, в период прохождения ВВК (военно-врачебная комиссия), у мужчины внезапно ухудшилось самочувствие, вследствие чего он потерял сознание. Вопреки тому, что буковинцу сразу оказали весь спектр необходимой домедицинской помощь, одновременно вызвав «скорую», реанимационные мероприятия не дали результата, и врачи констатировали смерть военнообязанного.

На данный момент, тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин, спровоцировавших смерть. Также, началось проведение первоочередных следственных действий, направленных на раскрытие объективных деталей этого неоднозначного инцидента.

Информация, касающаяся ЧП, внесена следователями Нацполиции в единый госреестр досудебных расследований, согласно статье 115 «УКУ» с пометкой «естественная смерть».

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