Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, которое прозвучало от представителя оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», за последние 24 часа на Покровском направлении зафиксировано 36 атакующих и наступательных действий противника, и данная цифра меньше, если провести сравнение с прошедшей неделей.

Исходя из слов Трегубова, лишь на первый взгляд, активность действий «второй армии мира» под Покровском уменьшилась: сейчас оккупанты предпочитают концентрировать силы на нескольких направлениях, формируя дополнительные «штурмовые кулаки».

Впрочем, представитель «Хортицы» добавил — объем январских потерь путинских войск на Покровском направлении отличается фактически промышленным масштабом, и потому утверждать о сокращении интенсивности вражеских штурмов, это как радоваться падению температуры с 500 до 450 градусов по Цельсию:

Если вы на сковородке сидите, то оно для вас не принципиально.

Ранее мы писали о том, что в ISW подтвердили частичные успехи ВСУ на Покровском направлении.