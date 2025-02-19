Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Bild, от президента Владимира Зеленского прозвучало заявление — Кремль намерен от него избавиться в политическом ракурсе.

Исходя из слов Зеленского, он готов пойти на все, что позволит достигнуть мира в Украине и остановить вторжение государства-террориста. При этом, российская верхушка планирует минимизировать влияние Зеленского на мирные переговоры, и попросту «избавиться».

Гарант добавил, что речь идет не о его физическом устранении, как это попытались совершить РФ в начале войны, а лишь в политическом формате. В частности, Зеленский добавил, что является для кремлевского тирана Владимира Путина весьма неудобным человеком из-за того, что лидеры «знают друг друга».

Зеленский подчеркнул — в период ведения Нормандских переговоров, он, несмотря на то, что был «очень молодым и неопытным», не «подписал соответствующие бумаги», предусматривающие разрушение государственности Украины.

Ранее мы писали о том, как в ISW оценивали готовность РФ пойти на уступки в «украинском вопросе» после переговоров в Эр-Рияде.