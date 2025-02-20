Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», новые аналитические данные не подтверждают утверждений главы Белого дома Дональда Трампа об американских расходах на поддержку Украины.

Исходя из слов неуказанных источников в Пентагоне, только 65,9 млрд долларов напрямую направлено на оказание военной помощи Украине, а еще 3,9 млрд долларов, выделение которых одобрено администрацией Джозефа Байдена, остаются неизрасходованными.

Также, не менее 58 млрд долларов, Вашингтон использовал на финансирование и развитие американского оборонно-промышленного комплекса, расходуя эти средства на замену устаревшего вооружения (передано нашей стране) на новое, а также на производство боеприпасов для Украины.

Таким образом, заявление Трампа о выделении Украине, как минимум, 350 млрд долларов, не совпадает с реальной суммой, задокументированной Минобороны США (Пентагон) и экспертами межведомственной группы по надзору, отслеживающей объемы ассигнований Вашингтона в Украину.

Ранее мы писали о том, как в Кремле комментировали планы Запада относительно отправки миротворцев в Украину.