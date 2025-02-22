Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от главы Белого дома Дональда Трампа прозвучало заявление — Киев и Вашингтон близки к заключению соглашения, касающегося разработки редкоземельных металлов и прочих полезных ископаемых в нашей стране.

Исходя из слов Трампа, украинская сторона якобы желает этого (заключения 500-миллиардной договоренности на разработку Соединенными Штатами отечественных полезных ископаемых), и воспринимает такую возможность весьма «хорошо».

Президент США считает данное соглашение «важным» и «большим делом», утверждая — украинцы сами хотят подписать документ.

При этом, глава Белого дома подчеркнул — подобным образом США стремятся вернуть свои средства (выделенные в рамках поддержки Украины), отметив, что именно так обязан был поступить предыдущий президент Джозеф Байден, который «много знал о том, что делал».

В издании The Wall Street Journal добавили:

Соглашение может быть подписано уже в субботу, хотя оно еще не готово.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Трамп дал лидерам ЕС три недели на подготовку капитуляции Украины.