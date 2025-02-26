Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале руководителя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, российско-оккупационные войска нанесли очередной воздушный удар по Константиновке.

Исходя из предварительной информации, предоставленной Филашкиным, как минимум 5 человек погибли, и 8 ранены вследствие российской атаки на Константиновку. В частности, «вторая армия мира» сбросила на данный город и его окрестности управляемые/корректируемые авиационные бомбы (не менее 3 штук КАБов).

Чиновник подчеркнул, что в последнее время атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Константиновки стали более интенсивными и «жесткими», потому продолжать оставаться в городе — весьма небезопасно:

Эвакуируйтесь своевременно!

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