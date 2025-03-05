Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в провластном Telegram-канале «Пул Первого», от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко прозвучало заявление — власти США поступили необдуманно, когда сообщили о 4-процентном рейтинге президента Украины Владимира Зеленского.

Исходя из слов Лукашенко, у Зеленского никогда не было пониженного 4-процентного рейтинга доверия. В частности, речь идет о реальных 14-17 процентах, как фиксируется сейчас. Кроме того, у Зеленского, по мнению Лукашенко, нет огромных 57 процентов рейтинга, как демонстрировал недавний соцопрос украинцев.

Беларусский диктатор резюмировал:

Он [Зеленский] проиграет выборы.

Также, Лукашенко коснулся тематики усиления давления США на Украину относительно неподписанного соглашения о разработке месторождений редкоземельных полезных ископаемых: якобы Беларуси выгодно, что Зеленского поставили «на место», вопреки тому, что позиция Вашингтона в этой сфере «не является сильной».

Ранее мы писали о том, что США не возобновят поддержку Украины даже после заявления Зеленского о готовности к диалогу.