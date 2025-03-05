Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Politico, ряд депутатов Европарламента может попытаться лишить Венгрию права голоса, поскольку делегация Будапешта неоднократно блокировала совместные решения.

Как стало известно, парламентарии от проевропейской фракции Volt пришлют лидерам стран-членов ЕС план, в котором, помимо всего прочего, призывают к лишению Венгрии права голоса

В соответствии с данными издания, вышеописанный план включает девять пунктов, и, помимо запретительных действий в отношении Венгрии, предлагает назначить верховную представительницу ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каю Каллас полноценной главой Министерства иностранных дел Евросоюза.

Кроме того, авторы документа стремятся сформировать общую европейскую армию, а также обеспечить возможность пересмотра договоров ЕС для внедрения новых компетенций в сфере обороны, в том числе, предусматривающих подготовку к расширению.

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