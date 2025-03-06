Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Россия», от спикера кремлевского тирана Владимира Путина, Дмитрия Пескова, прозвучало заявление — РФ поддерживают вышеописанную риторику государственного секретаря США Марко Рубио.

Исходя из слов Пескова, Москва готова согласиться с таким спорным утверждением Рубио, поскольку, — «так и есть».

В частности, верхушка страны-агрессора неоднократно говорила о ведении «прокси-войны» в Украине, указывая, что боевые действия являются конфликтом между Россией и Западом, а ключевое государство так называемого «коллективного Запада» — США.

Пресс-секретарь Кремля акцентировал — слова американского чиновника абсолютно созвучны с позицией, многократно высказываемой и российским диктатором Владимиром Путиным, и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ сообщали о ситуации на самых горячих участках фронта Украины.