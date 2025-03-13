Как пишет «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Укринформа», от члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа Александра Федиенко, прозвучало заявление — отечественное оборонное ведомство пока не предоставляло для регистрации в Раде законопроекта, предусматривающего демобилизацию из рядов ВСУ.

Исходя из слов Федиенко, на текущий момент, направление соответствующей инициативы не фиксируется в парламенте. Предполагается, что Минобороны успеет выполнить свои предыдущие обещания, и зарегистрирует документ до вторника, 18 марта.

Следует напомнить, что Минобороны наработало три версии так называемого законопроекта по демобилизации, и ни одной из них не внесен термин «демобилизация», а идет речь исключительно о проведении «продолжительного» процесса (3-5 месяцев) ротации/лечения для военных.

Ранее мы писали о том, что у ВСУ закончились запасы американских дальнобойных ракет ATACMS.