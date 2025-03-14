Как информирует «НБН» со ссылкой на материал FoxNews, от советника главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца прозвучало заявление — можно с «осторожным оптимизмом» утверждать о некоторых успехах, если учесть встречу с делегацией Киева в Джидде и недавнюю риторику кремлевского тирана Владимира Путина относительно условий РФ.

Исходя из лаконичных слов Уолтца, Трамп намерен предпринять ряд дальнейших шагов лишь после того, как ознакомиться с итогами переговоров (направлены на завершение войны в Украине/30-дневное прекращение огня), состоявшихся в Москве (документ должен предоставить Уиткофф).

Советник Трампа добавил — спецпредставитель/спецпосланник Уиткофф, в четверг побывавший в РФ, везет Белому дому оценивание обсуждения «украинского вопроса», согласно которому президент США разработает вышеописанное решение.

Уолтц отдельно подчеркнул, что и у РФ, и у США сформировались собственные требования, и, безусловно, обе стороны обязаны «пойти на какие-то компромиссы» для достижения результатов.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ЦПД комментировали заявления Ушакова об отказе РФ от 30-дневного прекращения огня.