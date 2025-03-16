Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радіо Свобода», президент/гендиректор этого медиахолдинга Стивен Капус высказался о вышеописанном препятствовании деятельности USAGM.

Исходя из слов Кауса, прекращено действия гранта, согласованного Конгрессом США, и направленного на финансирование функционирования RFE/RL, что, безусловно, является «огромным подарком врагам Америки».

Гендиректор «Радио Свобода» полагает, что теперь аятоллы Ирана, коммунистические лидеры Китая и автократы РФ и Беларуси смогут отпраздновать падение данного СМИ спустя 75 лет стабильной работы, что сделает противника лишь сильнее, а — «Америку слабее».

Капус добавил, что не менее 50 млн людей, существующих в закрытых обществах, еженедельно зависели от предоставления точных новостей и информации «Радио Свобода», однако теперь не получат «доступа к правде об Америке и мире».

Ранее мы писали о том, сколько Кабмин Украины выделит каналам на трансляцию телемарафона в 2025 году.