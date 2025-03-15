Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Новини.LIVE», стал известен объем средств, которые уйдут на трансляцию телемарафона, включая стоимость одного часа эфира у ряда известных каналов.

В соответствии с данными, касающимися тендеров, заключенных государством с медиахолдингами, процесс изготовления/распространения видеоконтента телемарафоном «Єдині новини/#UAразом», в текущем году суммарно обойдется бюджету Украины в 738 млн гривен, и выплаты распределяются таким образом:

ООО «Телерадиокомпании «Студия 1+1»» выделят около 184,495 млн гривен;

ООО «СЛМ Новости» предоставят не менее 184,510 млн гривен;

ПАО «Телеканал «Интер» обогатится на почти 184,479 млн гривен;

ООО «Мы — Украина» профинансируют на, приблизительно, 184,477 млн гривен.

Также, один час эфира у некоторых популярных телеканалов стоит госбюджету:

у «Интера» — 94 000 гривен;

у ICTV, «Нового канала» и «СТБ» — 114 000 гривен;

у «1+1» — 130 000 гривен.

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