Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-профиле «АТЕШ», партизаны из Скадовска (Херсонщина) подтвердили успешность удара ВСУ по месторасположению оккупантов, базирующихся на территории детского лагеря «Орлятко».

Как стало известно, в периметре вышеописанного детского лагеря, размещалась «живая сила» путинских войск — здесь, под прикрытием гражданской инфраструктуры, восстанавливал здоровье личный состав «второй армии мира». В результате воздушного удара Сил обороны Украины, потери россиян составили более 10 «двухсотых» (убитых) и несколько десятков «трехсотых» (раненых).

В «АТЕШ» добавили, что «освободители» не смогли цинично спрятаться в покинутом ранее детском лагере или скрыть важность этого объекта:

…Справедливости избежать им [захватчикам] не удалось.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что с начала года «вторая армия мира» снизила темпы наступления на передовой.