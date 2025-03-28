Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», специалисты Министерства обороны и Генштаба ВСУ все еще не закончили работу над проектом закона относительно демобилизации военнослужащих.

Исходя из слов замглавы Минобороны Екатерины Черногоренко, по-прежнему ведется напряженная работа над подготовкой данного законопроекта. Задержка объясняется тем, что необходимо учесть разносторонние позиции главкома ВСУ Александра Сырского и офицеров Генштаба, поскольку их мнение весьма важно для формирования этого законопроекта.

В частности, именно указанные высокопоставленные военные будут нести ответственность за успешность операций (видимо, речь идет о количественном сохранении личного состава после потенциального объявления демобилизации), которые сейчас ведутся Силами обороны нашей страны.

Чиновница добавила — все осознают социальную значимость этого документа, и потому:

…Нужна совместная работа, мы ее очень быстро ведем.

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