Как информирует «НБН» со ссылкой на материал NBCNews, от президента США Дональда Трампа прозвучало традиционное заявление — Соединенные Штаты не против осуществить взятие под контроль Гренландии любыми доступными способами.

Исходя из слов Трампа, существует «большая вероятность» фактической аннексии острова Гренландия без использования «военной силы», но если дипломатические усилия окажутся бесполезны, то допустимы различные варианты/сценарии, которые остаются «на столе».

Также президента США не волнует, как на потенциальную аннексию острова отреагирует Россия и остальное мировое сообщество, поскольку Гренландия является «очень отдельной темой», урегулирование которой поддержит международную безопасность [Пентагон сможет отслеживать перемещение кораблей РФ и КНР у побережья острова], и, якобы, продемонстрирует силу США.

Кроме того, подобная оккупация Гренландии Америкой, по мнению Трампа, не навредит ни миру, ни Соединенным Штатам.

Ранее мы писали о том, что спецпредставитель Трампа оскандалился заявлениями о Будапештском меморандуме.