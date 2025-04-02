Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт президента Финляндии Александра Стубба, российская верхушка придерживается тактики затягивания времени в мирном переговорном процессе.

Исходя из слов Стубба, лучшим способом, позволяющим оперативнее прекратить захватническую войну РФ в Украине, является максимальное усиление всестороннего, в первую очередь, экономического давления на Москву.

В частности, речь идет об «амбициозном» двухпартийном санкционном пакете (один из пунктов — введение 500-процентной пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ), предложенном Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем (сенаторы США).

Президент Финляндии акцентировал, что введение указанного пакета и одновременное очерчивание четкого срока безусловного и полноценного прекращения огня, станет шагом, который приблизит справедливый и прочный мир в Украине, а при обратном сценарии, — «война будет продолжаться в обозримом будущем».

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