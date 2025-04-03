Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль руководителя отечественного оборонного ведомства Рустема Умерова, если партнеры продолжат совместно укреплять Украину, одновременно усиливая степень давления на РФ и координируя действия в сфере безопасности, Кремль будет вынужден пересмотреть подход к проведению мирных переговоров.

Исходя из слов Умерова, уже составлен «четкий план действий», цель которого — принудить Россию к участию в реальных, а не имитированных переговорах.

В частности, власти Украины и союзники сейчас сконцентрировались на выполнении нижеуказанных целей:

сдерживании «второй армии мира» у текущей линии фронта;

защите неба над Украиной, что станет возможным благодаря созданию мощной системы ПВО, прикрывающей города, экономическую инфраструктуру и военные объекты;

развитии дальнобойного потенциала ВСУ, что позволит наносить удары по логистике и минимизировать наступательные возможности врага.

Также, чиновник добавил — предоставление больших объемов оружия для Украины заметно сократит путь к миру, и ВСУ необходима поддержка:

боеприпасами;

ракетами большой дальности;

бронетехникой;

авиацией;

средствами ПВО.

Ранее мы писали о том, что захватчики продвинулись на Курском, Покровском и Торецком направлениях.