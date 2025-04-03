Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль руководителя отечественного оборонного ведомства Рустема Умерова, если партнеры продолжат совместно укреплять Украину, одновременно усиливая степень давления на РФ и координируя действия в сфере безопасности, Кремль будет вынужден пересмотреть подход к проведению мирных переговоров.
Исходя из слов Умерова, уже составлен «четкий план действий», цель которого — принудить Россию к участию в реальных, а не имитированных переговорах.
В частности, власти Украины и союзники сейчас сконцентрировались на выполнении нижеуказанных целей:
- сдерживании «второй армии мира» у текущей линии фронта;
- защите неба над Украиной, что станет возможным благодаря созданию мощной системы ПВО, прикрывающей города, экономическую инфраструктуру и военные объекты;
- развитии дальнобойного потенциала ВСУ, что позволит наносить удары по логистике и минимизировать наступательные возможности врага.
Также, чиновник добавил — предоставление больших объемов оружия для Украины заметно сократит путь к миру, и ВСУ необходима поддержка:
- боеприпасами;
- ракетами большой дальности;
- бронетехникой;
- авиацией;
- средствами ПВО.
Ранее мы писали о том, что захватчики продвинулись на Курском, Покровском и Торецком направлениях.
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