Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, от президента США Дональда Трампа прозвучало заявление — он допускает возможность уменьшения ставок таможенных тарифов, если лидеры других стран выполнят определенное условие.

Исходя из слов Трампа, власти какой-либо страны должны пообещать предоставить США «что-то такое феноменальное», в ответ на исключительно «хорошие» действия со стороны Соединенных Штатов (судя по всему, речь идет о поставках американской продукции).

Кроме того, американский лидер отдельно подчеркнул — тарифная политика США дает Вашингтону ряд преимуществ в переговорном процессе, вопреки негативному влиянию на фондовые рынки.

Также, Трамп акцентировал — в администрацию США перманентно поступают обращения от других государств, которые намерены договориться относительно ослабления пошлин, но данные тарифы откорректируют лишь после рассмотрения пунктов сделок, предложенных партнерами.

Ранее мы писали о том, как премьер-министр Франции резко прокомментировал введение новых пошлин Трампом.