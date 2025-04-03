Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BFMTV, от премьер-министра Франции Франсуа Байру прозвучало резкое заявление — вышеописанные тарифы станут «катастрофой» для общемирового экономического сектора в целом, а также создадут «огромные трудности» для Европы.

Исходя из слов Байру, США попросту предатели своих союзников, проигнорировав «серьезные времена», с которыми столкнулись государства Европы и Запада, и такой шаг окажется катастрофичным для Соединенных Штатов и американцев, поскольку каждому крупнейшему региону мира придется замкнуться в себе, и осознать, что торговые войны теперь стали правилом.

Отдельно французский премьер обвинил администрацию США, в том, что она «больше не солидарна» с партнерами, о чем свидетельствует данная «торговая война».

Байру резюмировал:

…Это открывает период неопределенности, который ставит под вопрос то, что мы так долго строили, и который ставит под вопрос нашу экономику и французское общество в целом.

Ранее мы писали о том, что Сикорский называл еще одну причину отказа Польши от отправки войск в Украину.