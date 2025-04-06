Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Wall Street Journal, китайскому лидеру Си Цзиньпину выгодно вышеописанное решение президента Дональда Трампа.

В частности, Си Цзиньпин воспримет данное неординарное и противоречивое событие в качестве подтверждения своей позиции — не следует прилагать колоссальных усилий для продвижения торговой политики Китая. Кроме того, Пекин может воспользоваться благоприятным моментом на фоне разногласий «ослабленного Запада».

В соответствии с оцениванием издания, эти таможенные тарифы затронут товары из ряда государств Азии, тем самым усилив торговое влияние Пекина, одновременно не позволив Вьетнаму (пошлина — 46 процентов), Таиланду (пошлина — 36 процентов), Индонезии (пошлина — 32 процента) и Филиппинам (пошлина — 17 процентов) освободиться от китайской экономической зависимости.

Также, пошлины затронут Евросоюз, что, по мнению аналитиков The Wall Street Journal, усложнит попытки США, направленные на сокращение зависимости европейского экономического сектора от Китая:

…Лишь вопрос времени, когда торговые делегации из Франции, Германии и других стран снова поедут в Китай.

Ранее мы писали о том, что Трамп сообщал условие, при котором снизит таможенные пошлины США.