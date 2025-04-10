Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль премьер-министра Дениса Шмыгаля, Брюссель в четвертый раз пролонгировал срок действия соответствующего «Соглашения», так как договоренность между Украиной и Евросоюзом продемонстрировала свою результативность и эффективность.

Исходя из слов Шмыгаля, в течение действия указанного документа, объемы украинского экспорта по европейским дорогам увеличились на 42 процента, а импортирования автотранспортом в Украину — на 37 процентов.

Кроме того, «транспортный безвиз» является неотъемлемой частью сегментной евроинтеграции нашей страны и предпосылкой вступления Украины в Евросоюз.

Отметим, что в рамках вышеописанного «Соглашения», украинским перевозчикам предоставлялось право осуществлять коммерческие рейсы в Европу без ограничений и индивидуальных разрешений.

Шмыгаль резюмировал:

Спасибо европейским друзьям и партнерам за солидарность и действенную поддержку!

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