Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное председателем Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадимом Филашкиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», наиболее сложная обстановка на передовой в Донецкой области, фиксируется вдоль линии фронта, объединяющей Лиманскую общину и Покровское направление (Бахмутский район).

Исходя из слов Филашкина, на территории Часовоярской общины, и, собственно, города, сейчас остается 171 человек, а в Торецке — 40 человек (суммарно, из населенных пунктов Торецкой общины не эвакуированы 140 человек, поскольку выехать оттуда — практически невозможно).

Чиновник добавил, что местные власти продолжают обеспечивать гражданское население гуманитарной помощью, в частности, лекарствами, продуктами и питьевой водой, исключительно благодаря поддержке защитников.

Также, самая интенсивная фаза войны, сейчас проходит в Торецке и Часовом Яру: армия Путина фактически сравняла эти города с землей, однако, — «люди тоже там находятся, и выезжать [у них] — нет желания никакого».

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему оккупанты медлят с масштабным наступлением на Сумы.