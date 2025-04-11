Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», от главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, в период проведения сегодняшнего заседания в формате «Рамштайн», прозвучало заявление — Германия отправит в Украине 4 комплекса ПВО Iris-T и 300 боеприпасов.
Исходя из слов Писториуса, недавно в Бундестаге «расчистили путь» для выделения нового пакета военной помощи Украины — речь идет о 3 млрд евро в течение 2025 года, и еще 8 млрд евро до 2029 года.
Руководитель немецкого оборонного ведомства добавил, что помимо вышеописанных средств ПВО, в Украину также направят:
- 120 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК);
- сотен разведывательных дронов (первая партия будет состоять из 300 штук);
- 25 БМП Marder;
- 15 основных боевых танков Leopard-1A5;
- 14 артсистем неизвестного наименования;
- 100 наземных радаров наблюдения;
- не менее 100 000 артиллерийских снарядов.
Ранее мы писали о том, что США возобновят программу внешней помощи для некоторых стран.
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