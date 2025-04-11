Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», от главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, в период проведения сегодняшнего заседания в формате «Рамштайн», прозвучало заявление — Германия отправит в Украине 4 комплекса ПВО Iris-T и 300 боеприпасов.

Исходя из слов Писториуса, недавно в Бундестаге «расчистили путь» для выделения нового пакета военной помощи Украины — речь идет о 3 млрд евро в течение 2025 года, и еще 8 млрд евро до 2029 года.

Руководитель немецкого оборонного ведомства добавил, что помимо вышеописанных средств ПВО, в Украину также направят:

120 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК);

сотен разведывательных дронов (первая партия будет состоять из 300 штук);

25 БМП Marder;

15 основных боевых танков Leopard-1A5;

14 артсистем неизвестного наименования;

100 наземных радаров наблюдения;

не менее 100 000 артиллерийских снарядов.

Ранее мы писали о том, что США возобновят программу внешней помощи для некоторых стран.