Как информирует «НБН» со ссылкой на материал South China Morning Post, в ответ на вышеописанную «торговую войну», Китай, начиная с субботы, 12 апреля, значительно повышает пошлины на товары, ввезенные из США — с 84 до 125 процентов.

В Минфине Китая объяснили: данные контрмероприятия введены после того, как американский лидер Дональд Трамп повторно поднял процент пошлин на китайскую продукцию.

Также, в Пекине отдельно добавили — власти Китая не намерены в последующем реагировать на подобные агрессивные действия США, даже если Белый дом снова объявит об установлении обновленных пошлин на китайский импорт, поскольку местному рынку больше нет смысла принимать американские товары [из-за низкой конкуренции на фоне неоправданного роста стоимости], поставляемые в КНР по текущим тарифам.

Ранее мы писали о том, как в МИД Китая реагировали на слова Зеленского об участии 155 граждан КНР в войне.