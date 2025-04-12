Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, прозвучавшее от спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», российско-оккупационная армия стала чаще обстреливать приграничные Сумщину, Черниговщину и Харьковщину, стремясь расширить зону боевых действий в Украине.

Исходя из слов Демченко, большая часть обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области (в районах Волчанска и Липцов) — именно здесь «освободители» интенсивно наносят различные типы ударов, преимущественно применяя беспилотные средства, — FPV-дроны и БПЛА на оптоволокне.

Также, враги намереваются продвинуться по направлению к населенным пунктам Новенькое, Басовка и Журавка (Сумщина), бросая в бой малые штурмовые группы, так как, похоже, не имеют в наличии достаточного количества техники или же просто берегут танки и БМП.

Ключевая цель захватчиков на Сумщине — «заслать» в этот регион побольше диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые смогут закрепиться на новом плацдарме, тем самым создав «серую зону», и РФ перебросит резервы в подобный сектор, чтобы перейти в масштабное наступление.

Демченко резюмировал:

…Но наши воины наносят поражение этим группам [диверсантов], применяя все имеющееся вооружение.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, как изменилась ситуация на Сумском, Курском и Белгородском направлениях.