Как пишет «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ, «вторая армия мира» в течение последних 48 часов не проводит интенсивные штурмы на Харьковском направлении, предпочитая отправлять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на прорыв.

В частности, российские диверсанты попытались зайти на двух участках, стремясь прощупать оборонительную линию ВСУ:

…Дважды прекращена деятельность ДРГ противника в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Отметим, что накануне, 12 апреля, в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» информировали — российско-оккупационная армия, судя по всему, готовится к наступлению в Харьковской области, поскольку снизила активность на этом участке передовой. Предполагается, что «освободители» накапливают резервы, так как не фиксировалось ни одной атаки в течение минувших 2 суток.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW рассказывали, как российским «Шахедам» удается обходить ПВО Украины.