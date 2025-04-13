Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) — в течение последних недель «вторая армия мира» снова откорректировала методику дальних ударов «Шахедами», стремясь нанести максимальный урон инфраструктуре нашей страны, и одновременно запугать гражданское население.

Сейчас, перед осуществлением синхронизированных воздушных атак, «освободители» удерживают и концентрируют группы дронов-камикадзе дальнего радиуса действия на большой высоте, в нескольких километрах от крупных городов и других целей в Украине.

В частности, после вышеописанного «накопления», захватчики начали применять «Шахеды» уплотненными группами, пробуя «перегрузить» украинские комплексы ПВО: враги сосредотачивают по 10-15 дронов-камикадзе за пределами населенного пункта перед тем, как окончательно ударить.

То есть армия Путина перестала выпускать ударные беспилотники волнообразными «мелкими» сериями, и прибегает к новой тактике, которая, по мнению российского генералитета, более эффективна, так как в состоянии истощить потенциал украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее мы писали о том, что РФ усилила обстрелы приграничных регионов и пытается создать «серую зону» на Сумщине.