Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от представителя Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрея Демченко прозвучало заявления — государство-террорист концентрирует наибольшую численность своих сил и средств на двух участках границы, — со стороны Курщины и на Харьковщине (по направлению к Волчанску и Липцам).

Исходя из слов Демченко, Силы обороны нашей страны, которые вели операцию в пределах Курщины, отошли, и в эти «освобожденные» районы (рядом с Сумской областью), армия Путина подтягивает резервные силы и средства. Впрочем, фактически, сейчас речь идет лишь о сосредоточивании малых штурмовых пехотных групп ВС РФ, стремящихся перейти границу Украины, поскольку оккупанты пока располагают тем потенциалом, который «держат там».

Кроме того, идентичная активизация российско-оккупационных войск наблюдается в направлениях Волчанска/Липцов — здесь «освободители» накапливают и удерживают достаточное количество сил и средств для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины.

Ранее мы писали о том, что военный эксперт объяснял, почему армия Путина не готова к масштабному наступлению в Украине.