Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от военного эксперта, являющегося главным редактором Defense Express Олега Каткова, прозвучало заявление — Германия сможет отправить в Украину не более 100 ракет TAURUS.

Исходя из слов Каткова, после изучения риторики главы ВС ФРГ, стало известно — Бундесвер передаст Украине максимально возможное количество боеприпасов, — 100 ракет TAURUS, и не сразу, а двумя партиями по 50 единиц, так как в немецких арсеналах в боеспособном состоянии осталось лишь 15-250 штук из 500.

Военный эксперт добавил — поставка TAURUS Украине всегда была политическим вопросом, и сейчас эти крылатые ракеты стали определенным символом. В частности, о тех «красные линиях», расчерченных Кремлем, относительно того, что предоставление ВСУ аналогичных Storm Shadow или ATACMS приведет к прямому участию в войне Франции, Великобритании или США, Москва вспоминает уже изредка.

Катков резюмировал:

…Как только TAURUS полетят по россиянам, а мы будем надеяться, что Мерц, очевидно новый глава правительства Германии, на это пойдет, оккупанты сразу забудут о том, что когда-то говорили.

Ранее мы писали о том, что РФ продолжает шантажировать страны Европы, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.