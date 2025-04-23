Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», от генерального директора Tesla Илона Маска прозвучало заявление — через неделю, со следующего месяца, он намерен минимизировать свое участие в функционировании Департамента правительственной эффективности (DOGE).

Во время проведения встречи с рядом инвесторов, Маск уверил — его работа, необходимая для упорядочивания правительственной «финансовой сферы», в основном, выполнена, и с мая, его время, выделяемое на руководство в DOGE, — «значительно сократится».

Впрочем, миллиардер добавил — он готов затрачивать не более 1-2 дней в неделю, для урегулирования правительственных проблем.

Отметим, что объем глобальных продаж компании Tesla заметно упал на протяжении первых трех месяцев текущего года на фоне активных обсуждений сомнительной роли Илона Маска в правительственной политике администрации США.

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