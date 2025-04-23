Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», правительство КНР отвергает вышеописанные обвинения Украины относительно участия китайских компаний в производстве продукции военного назначения в РФ/для государства-террориста.

Исходя из слов представителя МИД КНР Го Цзякуня, Пекин уточнил свою позицию по соответствующему вопросу, и решительно выступает против необоснованной критики и «политических манипуляций».

Также, спикер отреагировал на вызов посла КНР в МИД Украины, выказав определенную степень обеспокоенности относительно причастности китайских корпораций к производству военных товаров для РФ.

Напомним, что накануне, 22 апреля, китайского посла в нашей стране Ма Шенкуня пригласили в отечественное Министерство иностранных дел. В ходе встречи, замглавы МИД Евгений Перебийнис указал — собраны факты касательно участия граждан КНР в боевых действиях против Украины на стороне «второй армии мира», а также подтверждающие привлечение китайских компаний к изготовлению в РФ продукции военного назначения, и это «вызывает серьезное беспокойство и противоречит духу партнерских отношений между Украиной и КНР».

Ранее мы писали о том, почему Рубио отказался от участия в Лондонском саммите по прекращению огня в Украине.