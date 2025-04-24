Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное руководителем проектов по безопасности «Центра глобалистики «Стратегия 21»» Павлом Лакийчуком в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», захватчики продолжат наносить удары по украинским городам, так как «исключили фактор сдерживания» — закончился срок действия различных версий перемирия («энергетического» и «пасхального»).

Исходя из слов Лакийчука, указанные действия врага, будут направлены на принуждение Украины к капитуляции — якобы население в тылу начнет активнее обсуждать необходимость «сдаться» и протестовать. В частности, нанесение ракетно-дроновых ударов лишь усилится, поскольку РФ за время «энергетического перемирия» удалось накопить достаточно средств поражения: несколько недель «освободители» готовили стратегическую авиацию и корабли Черноморского флота, загружая их боеприпасами.

Таким образом, путинские войска будут и далее бить по мирным городам Украины, окончательно отвергнув любые варианты «перемирия», которого оккупанты не очень-то и придерживались, и, — «объекты энергетики теперь становятся одними из ключевых для атак россиян».

Кроме того, приоритетом для комбинированных российских обстрелов россиян станут объекты транспортной инфраструктуры, и места, где фиксируется большое скопление людей, потому что именно там «террористу есть где разгуляться».

Ранее мы писали о том, почему Рубио отказался от участия в саммите по прекращению огня в Украине.