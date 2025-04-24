Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное мэром Харькова Игорем Тереховым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в результате массированной обстрела, совершенного страной-агрессором в ночь на четверг, в Харькове повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры.

Исходя из слов Терехова, «вторая армия мира» запустила по Харькову 10 ракет (включая четыре «Калибра»), а также 14 дронов-камикадзе типа «Шахедов».

Вследствие очередного военного преступления государства-террориста, на промпредприятии вспыхнул пожар, охвативший площадь в 6 квадратных километров. Благодаря эффективным действиям работников ГСЧС, возгорание локализовано.

Также, обстрелом повреждено 70 домов (речь идет о многоэтажках и частных домовладениях). Бригады коммунальных служб делают все возможное, чтобы как можно оперативнее «закрыть контуры» и устранить последствия российского обстрела.

В вышеописанных домах взрывной волной выбито около 1 100 окон и осколками посечены кровли.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал, сколько ракет и дронов применили оккупанты в ходе массированной атаки на Украину.