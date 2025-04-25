Руководитель польского внешнеполитического ведомства в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил, что Москва должна отдать КНР Владивосток, поскольку китайское влияние на этот регион в последнее время существенно возросло. Глава МИД отметил, что это его «хороший совет России», информирует «НБН».

По его словам, на четвертом году полномасштабной войны в Украине Дальний Восток, в частности город Владивосток, остается без российских войск и открыт для влияния Пекина в военном и экономическом плане. Дипломат подчеркнул, что ни один правитель РФ не допускал такого.

Министр напомнил, что с момента основания порта Владивосток в 1860 году Москва никогда не давала китайцам использовать его до 2024 года. Представитель Варшавы добавил, КНР захватывает рынок страны-агрессора и ставит ее в зависимость от себя.

Сикорский напомнил слова Збигнева Бжезинского о том, что стратегический выбор Кремля – быть союзником Запада или вассалом Китая. По его словам, Путин сделал выбор, который хорош для него, но плох для России.

Как сообщалось, немецкий политолог объяснил, что Трамп не понимает относительно кремлевского диктатора.