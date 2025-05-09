Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от канцлера ФРГ Фридриха Мерца прозвучало заявление — вышеописанное непродолжительное перемирие протестирует российского диктатора Путина на готовность к проведению переговоров, касающихся длительного мира в Украине.

Исходя из слов Мерца, 30-дневное перемирие окажется испытанием того, насколько всерьез Путин относится к соблюдению таких соглашений. При этом, речь идет не только о сегодня, когда в Москве празднуют «День победы» [дело касается очередного «перемирия», объявленного Путиным], но и затрагивает ближайшее будущее — мировое сообщество сможет увидеть, возможно ли трансформировать 30-дневное прекращение огня в реальные мирные переговоры.

Кроме того, немецкий канцлер добавил, продублировав риторику Трампа — сейчас «мяч полностью на стороне Москвы», но Европа и США согласны и далее поддерживать Украину.

Таким образом, по мнению Мерца, Путину лишь необходимо продемонстрировать, что правительство РФ «серьезно настроено на мир в Украине».

Ранее мы писали о том, что РФ не прекращает использовать мифологизацию Второй мировой для оправдания войны в Украине.