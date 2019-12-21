88% россиян хотят войны в странах СНГ – блогер Чекалкин о том, как Кремль готовится к новым завоеваниям

Стало известно, что множество опрошенных россиян в соцсетях хотят принять участие в новых завоеваниях, которые может устроить Российская Федерация. При этом интересно то, что не все они имеют полное представление о самой войне и о том, как она вообще ведется.

Об этой информации сообщил блогер Дмитрий Чекалкин на своей странице в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«Не в Путине, Сталине или Романове или еще каком-то правителе Московии не было истинного корня идей империализма. В первую очередь это касается самих россиян – тех, кто вынашивает подобные идеи. Притом такие идеи часто касаются фашизма, рашизма и захватнических войн», — сослался Чекалкин на блогера Олега Леусенко.

После этого в сообщении сказано, что большинство опрошенных граждан России выразили готовность идти на войну, которая будет происходить в пределах территории СНГ. Особенно охотно отвечали люди, когда речь шла о присоединении новых территорий.

При этом стоит учесть, что далеко не все россияне видели подобный опрос или успели его пройти. Поэтому заявлять о его истинности в данный момент еще рано. Однако неприятная тенденция со стороны отдельных личностей налицо.

"Хотят ли русские войны?": Россияне уже хотят войны — 88% готовы присоединить новые территории.OLEG_LEUSENKO:Не в… Gepostet von Дмитрий Чекалкин am Freitag, 20. Dezember 2019

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