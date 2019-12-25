В США мужчина ограбил банк, а деньги раздавал прохожим с криками «Счастливого Рождества»

Рождественский грабитель уж очень был похож внешне на Санта Клауса.

Инцидент случился ещё в понедельник, 23 декабря, в городе Колорадо-Спрингз, передает «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Пожилой седовласый мужчина с бородой ограбил один из местных банков, а после этого начал разбрасывать украденные деньги по улице и поздравлял прохожих с предстоящим праздником Рождества.

О деталях дела рассказали в полиции: по их данным, мужчина в банке пугал работников учреждения тем, что у него есть оружие, после чего забрал некоторую сумму денег.

А по словам свидетелей, мужчина вышел из банка и разбрасывал деньги: он был довольно веселым и энергичным:

«Он просто доставал деньги из сумки и разбрасывал их везде. В основном это были купюры номиналом 1 и 5 долларов».

После этого мужчина пошел в кофейню и там, сидя возле входа, спокойно ждал своего ареста:

«Создалось впечатление, что он хотел своего ареста».

Отметим, что деньги, которые рождественский грабитель разбросал по улице, прохожие собрали и отнесли в банк.

После установления личности выяснилось, что ограбил банк 65 летный Девид Уэйн Оливер. Во время ареста он не сопротивлялся и сейчас находится в местном изоляторе. Мотивы преступления не разглашаются.

Напомним, ранее мы писали, что в Барселоне ограбили иностранного посла.