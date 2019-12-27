В РФ за изнасилование 12-летней девочки задержали Игоря Толстошеина: Насильник известен тем, что вербовал людей воевать в «Л/ДНР»

Предполагается, что он изнасиловал не одного ребенка.

В России сообщили о задержании Игоря Толстошеина: мужчину обвиняют в изнасиловании 12-летней московской школьницы.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Восточный вариант«.

Отмечается, что жертв у 47-летнего Толстошеина могло быть гораздо больше и орудовал он на территории не только России, но и Беларуси. На его телефоне обнаружили переписки с сотнями предполагаемых жертв.

Известен Толстошеин и в Украине: по данным базы «Миротворец», он занимался вербовкой россиян для участия войны на Донбассе:

«Игорь Толстошеина — инструктор боевой подготовки, российский наемник. Является сотрудником АП РФ. По данным, занимался вербованием россиян для участия в войне на Донбассе».

Добавим, что у Толстошеина есть жена и дети. Если его вину докажут он просидит в тюрьме 20 лет.

Напомним, ранее мы писали, что украинский парламент принял закон о реестре педофилов.