Королевство Нидерланды официально запретило называть себя Голландией

За рубежом
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Запрет начал действовать с 1 января 2020 года.

Так, начиная с нового года, Королевство Нидерланды на официальном уровне отказалось от названия Голландия.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на нидерландские СМИ.

Теперь все органы власти, печатаные издания, учебные заведения и т.д. должны использовать только название Нидерланды.

В местном МИД рассказали, что такой шаг был сделан с целью «формирования унифицированного национального бренда».

Читайте также:  Зеленский по требованию Путина «сливает» следствие по делу катастрофы рейса МН-17 – Сарган

Всё дело в том, что Южная и Северная Голландия — это только два, из двенадцати регионов, входящих в состав Нидерландов.

Сообщается, что изменение названия обойдется Нидерландам в 200 тысяч евро.

Напомним, ранее мы писали, что 9-летний мальчик из Нидерландов станет выпускником университета.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

В Варшаве около 70 человек пикетировали МВД

Елена Азамаева

Определились пары соперников финальной стадии Лиги наций

Елена Азамаева

Ле Пен обжалует решение суда ЕС о штрафе

Елена Азамаева

Добавить комментарий