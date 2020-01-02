Королевство Нидерланды официально запретило называть себя Голландией

Запрет начал действовать с 1 января 2020 года.

Так, начиная с нового года, Королевство Нидерланды на официальном уровне отказалось от названия Голландия.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на нидерландские СМИ.

Теперь все органы власти, печатаные издания, учебные заведения и т.д. должны использовать только название Нидерланды.

В местном МИД рассказали, что такой шаг был сделан с целью «формирования унифицированного национального бренда».

Всё дело в том, что Южная и Северная Голландия — это только два, из двенадцати регионов, входящих в состав Нидерландов.

Сообщается, что изменение названия обойдется Нидерландам в 200 тысяч евро.

Напомним, ранее мы писали, что 9-летний мальчик из Нидерландов станет выпускником университета.