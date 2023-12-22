О том, что премьер-министр Марк Рютте сообщил в разговоре президенту Владимиру Зеленскому касательно этих современных боевых самолетов в эту пятницу, 22-го декабря, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт лидера Нидерландов.

По словам Рютте, сегодня он предоставил информацию президенту Зеленскому касательно решения правительства Нидерландов о подготовке первых 18 истребителей F-16 для доставки в Украину. При этом, поставка указанных американских истребителей — одна из важнейших составляющих заключенных договоренностей по военной поддержке Украины.

Также, помимо разрешения на вывоз, голландцы пообещали перед поставкой провести ряд определенных мероприятий, связанных с требованиями к техническому персоналу и формированию соответствующей инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, что Игнат объяснял, почему Украине нужно будет модернизировать истребители F-16.