О том, что Амстердам предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 500 млн евро, в состав которого входят только различные типы боеприпасов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, опубликованное в Het Parool.

По словам Оллонгрен, Украине жизненно необходима поддержка для продолжения борьбы, и в данном случае дело касается боеприпасов. В частности, Нидерланды предложат нашей стране новый пакет помощи к середине 2024-го года: 260 миллионов евро уйдут на артиллерийские снаряды, а еще 240 миллионов евро — на боекомплекты для танков.

Кроме того, глава Минобороны Нидерланды добавила, что военная помощь Украине будет оказываться «столько, сколько это необходимо».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Германия отправила Украине в очередном пакете военной помощи.