О том, что наша страна, судя по всему, может рассчитывать на получение первой партии американских истребителей до конца текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Института изучения войны» (ISW).

Аналитики «Института изучения войны» отметили — вопреки тому, что Рютте не высказался о точных сроках поставки F-16, не так давно в стратегической документации эстонского оборонного ведомства отмечалось, что коалиция, в состав которой входят Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия, уже обязалась «пожертвовать» Украине вышеуказанные боевые самолеты «до конца года» (возможно, речь идет не только о 18 единицах, а обо всех 42 обещанных истребителях).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Игнат объяснял, почему Украине нужно будет модернизировать истребители F-16.