В Китае вспышка вирусной пневмонии: Медики не понимают, откуда взялась болезнь

Заболели уже десятки людей.

В китайском городе Ухань зафиксировали вспышку вирусной пневмонии, а местные медики до сих пор не могут определить, что стало причиной болезни.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «НВ«.

На данный момент сообщается о 44 случаях заболевания. 11 случаев считаются тяжелыми.

В связи со сложившийся ситуацией в Сингапуре и Гонконге уже ввели особые меры для туристов.

В интернете же появилась информация, что вирус может быть связан с Тяжким острым респираторным синдромом (ТОРС).

Данная болезнь впервые была зафиксирована в Китае ещё в 2002-2003 годах и тогда от неё скончались около 700 людей их разных стран.

Правда, в полиции решили бороться с теми, кто ширит панику и против 8 людей, писавших информацию о ТОРС, уже применили санкции за лживую информацию.

Медики же, в свою очередь, продолжают искать причину вспышки болезни. Им удалось выяснить, что возбудитель болезни — точно не птичий грипп.

Врачи также уверяют, что болезнь не передается от человека к человеку.

За развитием ситуации следят и в ВООЗ:

«Есть много факторов для вирусной пневмонии, которые более распространенные, чем ТОРС».

Напомним, ранее мы писали, как бороться с вирусом коксаки.