Канаду накрыл мощный снегопад: власти объявили о введении чрезвычайного положения

Это самый большой снегопад за последние 20 лет.

Пока в Украине чисто мартовская погода, весь снег, видимо, решил выпасть в Канаде.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на иностранные СМИ.

Именно эту страну накрыли мощнейшие снегопады: местами зафиксировано до 76! см снега. Речь идет о столице провинции Сент-Джонс:

По всему городу пришлось закрыть дороги и предприятия. Такие же меры пришлось принять и в пригородах Маунт-Перл, Парадайз, Торбей, Португалия Коув-Сент-Филлип.

Власти Сент-Джонса просят правительство предоставить военных, чтобы те помогли пострадавшим от снегопада. Они также призывают людей не выходить из дома, чтобы не подвергать себя опасности.

Not comparable to our neighbours in Newfoundland, but some pretty bad blowing snow conditions this morning in Halifax. Upwards of 20 cm expected through the day. @NEWS957 pic.twitter.com/B1dw21pxjt

— Matthew Moore (@MatthewMooreHFX) January 19, 2020