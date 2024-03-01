Руководитель канадского оборонного ведомства допустил размещение войск его страны на украинской территории, при условии, что они не будут участвовать в боевых действиях, информирует «НБН» со ссылкой на издание Toronto Star.

В интервью чиновник рассказал, что он не хочет размещать личный состав ВС Канады вблизи фронта в Украине, чтобы не сложилось впечатление о том, что войска страны берут на себя любой компонент боевой роли. По мнению министра, канадские вооруженные силы могли бы помочь в подготовке украинских защитников.

Отметим, что в среду, 28 февраля, Блэр заявлял, что Оттава не будет размещать своих военных в Украине, продолжая оказывать необходимую поддержку Киеву в борьбе с российскими захватчиками.

Ранее стало известно, что Франция может отправить свои войска в Украину. В Париже рассказали, чем вооруженные силы их страны могут помочь ВСУ.