Руководитель оборонного ведомства Канады сообщил, что нынешние обстоятельства не способствуют отправке Оттавой военных инструкторов в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам министра, есть вполне понятная обеспокоенность расширением учебной миссии в Украине, поэтому рассматривается возможность усиления подготовки защитников.

Говоря об отправке иностранных военных инструкторов, представитель Канады также отметил, что среди государств-членов Организации Североатлантического договора наблюдается неопределенность относительно соответствующего шага.

Напомним, СМИ сообщили, что французские власти хотят создать коалицию иностранных инструкторов для обучения военнослужащих в Украине.

Однако руководство ЕС сопротивляется инициативе Парижа, так как большинство членов Европейского Союза выступили бы против подготовки защитников на украинской территории. В частности, журналисты выяснили, почему американский президент Джо Байден не поддерживает соответствующую идею Франции.